Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Комментатор Губерниев раскритиковал игроков «Спартака» после поражения от «Акрона»

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о поражении московского «Спартака» от «Акрона» (1:2) в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России.

Красно-белые вылетели из турнира. «Акрон» прошел в первую стадию финала Пути регионов, в которой встретится с «Краснодаром». Матч пройдет 3 мая.

«Будет краcивая иcтория для Кубка Роccии, еcли «Акрон» выйдет в финал. Им будет cложно против «Краcнодара», а потом будет еще одна команда РПЛ. Но они уже герои в любом cлучае, cупермотивированные.

Что касается «Спартака», то он играл плохо, эти игроки просто не готовы играть на высоком уровне. Вот такое ощущение складывается», — приводит слова Губерниева РИА Новости.

На предыдущих стадиях «Акрон» прошел московские «Динамо», «Локомотив» и «Торпедо».

В турнирной таблице Первой лиги «Акрон» набрал 18 очков в 27 матчах и занимает 12-е место.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал главного творца победы «Акрона» над «Спартаком».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях