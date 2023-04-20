Комментатор Губерниев раскритиковал игроков «Спартака» после поражения от «Акрона»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о поражении московского «Спартака» от «Акрона» (1:2) в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России.

Красно-белые вылетели из турнира. «Акрон» прошел в первую стадию финала Пути регионов, в которой встретится с «Краснодаром». Матч пройдет 3 мая.

«Будет краcивая иcтория для Кубка Роccии, еcли «Акрон» выйдет в финал. Им будет cложно против «Краcнодара», а потом будет еще одна команда РПЛ. Но они уже герои в любом cлучае, cупермотивированные.

Что касается «Спартака», то он играл плохо, эти игроки просто не готовы играть на высоком уровне. Вот такое ощущение складывается», — приводит слова Губерниева РИА Новости.

На предыдущих стадиях «Акрон» прошел московские «Динамо», «Локомотив» и «Торпедо».

В турнирной таблице Первой лиги «Акрон» набрал 18 очков в 27 матчах и занимает 12-е место.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал главного творца победы «Акрона» над «Спартаком».