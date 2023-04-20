Боец ММА Монсон решил баллотироваться в парламент Башкортостана от «Единой России»

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон принял решение участвовать в выборах депутатов парламента республики Башкортостан от партии «Единая Россия». Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении на официальной странице партийной организации сказано, что Монсон уже подготовил необходимый пакет документов для регистрации в качестве участника предварительного голосования.



Напомним, что легендарный боец ММА стал гражданином России в 2018 году.

В марте 2018 года Монсон стал обладателем партийного билета «Единой России», а в сентябре того же года был избран депутатом городского округа Красногорска.

В феврале 2023 года 52-летний спортсмен вышел из гражданства США.

Ранее сообщалось, что американский боец Роб Фонт выразил желание провести поединок против российского бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна.