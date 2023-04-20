Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Семикратный чемпион России назвал главную проблему современного «Спартака»

Экс-защитник «Спартака» Хлестов считает главной проблемой красно-белых отсутствие костяка

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Семикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Дмитрий Хлестов назвал отсутствие костяка главной проблемой красно-белых на протяжении последних десятилетий.

«У «Cпартака», наверное, еcть завиcимоcть от Квинcи Промеcа. У наc не было никакой завиcимоcти. Но у «Cпартака» нет коcтяка, я уже говорил одному футболиcту, что у наc был коcтяк в 1960-е, 1970-е, 1990-е годы — это cемь-девять человек. У «Cпартака» этого много лет нет. Это главная проблема.

Костяка нет в центре, такой игры нет. Играют как в обычный футбол. Сейчас все играют в спартаковский футбол, кроме «Спартака», — цитирует Хлестова ТАСС.

19 апреля красно-белые на выезде проиграли «Акрону» (1:2) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России и вылетели из турнира.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» после 23-х туров набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. Лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 55 баллов. Второе место занимает «Ростов», набравший 46 очков.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сравнил «Спартак» с цирком.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях