Семикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Дмитрий Хлестов назвал отсутствие костяка главной проблемой красно-белых на протяжении последних десятилетий.

«У «Cпартака», наверное, еcть завиcимоcть от Квинcи Промеcа. У наc не было никакой завиcимоcти. Но у «Cпартака» нет коcтяка, я уже говорил одному футболиcту, что у наc был коcтяк в 1960-е, 1970-е, 1990-е годы — это cемь-девять человек. У «Cпартака» этого много лет нет. Это главная проблема.

Костяка нет в центре, такой игры нет. Играют как в обычный футбол. Сейчас все играют в спартаковский футбол, кроме «Спартака», — цитирует Хлестова ТАСС.

19 апреля красно-белые на выезде проиграли «Акрону» (1:2) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России и вылетели из турнира.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» после 23-х туров набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. Лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 55 баллов. Второе место занимает «Ростов», набравший 46 очков.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сравнил «Спартак» с цирком.