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«Ювентусу» временно вернут 15 очков в Серии А, команда поднимется на третье место

«Ювентусу» временно вернули 15 очков в Серии А после частично принятой апелляции

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Global Look Press

В Гарантийной коллегии CONI закончилось рассмотрение апелляции «Ювентуса» по делу о снятии с туринского клуба 15 очков в турнирной таблице Серии А.

Было принято решение частично удовлетворить апелляцию «Юве» и направить дело на рассмотрение в суд более высокой инстанции. Теперь «старой синьоре» временно вернут 15 очков. Таким образом в активе команды станет 59 очков и она поднимется на третье место. Лидирует в чемпионате «Наполи», набравший 75 баллов.

Напомним, в январе с «Ювентуса» сняли 15 очков по делу о фиктивном приросте капитала.

Сегодня, 20 апреля, подопечные Массимилиано Аллегри на выезде сыграют в ответном матче с лиссабонским «Спортингом» в рамках 1/4 финала Лиги Европы. первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянской команды.

Ранее нападающий римского «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле рассказал об испуге во время ДТП с трамваем.

«Невероятный испуг, несколько секунд, в течение которых я думал только о защите своих девочек. Я боялся за них. К счастью, мы здесь, и мы, и водитель трамвая, и можем говорить об этом», — сказал Иммобиле.

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