Булыкин считает, что «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов в 2023 году

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин назвал фаворита розыгрыша Лиги чемпионов – 2022/23. По его мнению, турнир выиграет «Манчестер Сити». Эксперт поделился ожиданиями от полуфинального противостояния «горожан» с «Реалом», выразив мнение, что, несмотря на высокий уровень соперника, «Сити» все-таки пробьется в финал.

«Думаю, в этом розыгрыше «Манчестер Сити» возьмет Кубок. Конечно, с «Реалом» будет тяжело, это равные соперники, достойные финальной вывески. Но, думаю, в тяжелейшей борьбе «Манчестер Сити» все же пройдет в финал», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

«Сити» в четвертьфинале выбил из борьбы «Баварию», победив в первом матче 3:0, а в ответной игре довольствовавшись ничьей 1:1. В свою очередь, «Реал» выиграл оба четвертьфинальных матча с «Челси» со счетом 2:0. Другую полуфинальную пару составили итальянские «Интер» и «Милан» — они выбили из борьбы «Бенфику» и «Наполи» соответственно.

Ранее экс-футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что только какая-либо трагедия могла бы помешать «Интеру» пройти в Лиге чемпионов «Бенфику».