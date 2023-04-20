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Комментатор Орлов назвал легионера «Зенита» «чернорабочим»

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Ирина Мотина/РИА Новости

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о бразильском полузащитнике петербургского «Зенита» Венделе, выделив его работоспособность.

«Вендел — чернорабочий. Он заменял Барриоcа, когда тот отcутcтвовал. На поле он бегает больше вcех. Где эти роccийcкие игроки, подающие надежды? Почему они проигрывают Венделу?

Талант Вендела помножен на работоспособность. Сегодня формула такая. Раньше талантливый игрок мог где-то постоять на поле. А сейчас так не работает. Посмотрите, как Месси бегал назад на чемпионате мира», — цитирует Орлова Sport24.

25-летний Вендел в текущем сезоне провел за «Зенит» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.

Подопечные Сергея Семака после 23-х туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали 55 очков и занимают первое место в турнирной таблице чемпионат. Идущий на втором месте «Ростов» отстает на девять баллов.

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев призвал болельщиков красно-белых забыть о чемпионстве.

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