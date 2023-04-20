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Крамник: уверен, что Непомнящий победит Дина, но еще могут быть сюрпризы

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира Владимир Крамник высказался о ходе матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. В настоящее время идет восьмая партия, счет к этому моменту 4:3 в пользу Яна. По мнению Крамника, Непомнящий имеет больше шансов на победу.

«Каждый чемпионский матч имеет свою драму и свое развитие. Это противостояние оригинально, пять из семи партий оказались результативными — не знаю, насколько это уникальное явление в истории шахмат. Но этот матч по-своему интересен, он эмоциональный, драматический. Игроки делают классные решения, порой ошибаются, но, в конечном итоге, матч интересен, и это самое главное для болельщиков.

Я ожидал, что матч будет неровным, есть «качели», много результативных партий — это то, что я прогнозировал до начала матча. Думаю, что, возможно, он продолжится в том же ключе. Но сейчас, после седьмой партии, я уверен, что именно Непомнящий — тот, кто выиграет. Однако еще могут быть некоторые сюрпризы», — сказал Крамник в интервью порталу Chess.com.

Ранее тренер Непомнящего рассказал, что поможет россиянину в матче за шахматную корону.

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