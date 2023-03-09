Тренер «Баварии» Нагельсман назвал заслуженной победу над «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен». Его слова передает Fussball.News.

«В первом тайме мы не делали того, о чем много говорили до матча. Мы оставляли слишком много свободных зон. Во втором тайме мы защищались надежнее и создавали опасность, когда владели мячом. Победа заслуженная в конечном счете», – сказал Нагельсман.

В первом матче немецкая команда забила один безответный мяч, а в ответной игре «Бавария» победила со счетом 2:0.

На 61-й минуте счет открыл нападающий хозяев Максим Шупо-Мотинг. В самой концовке преимущество «Баварии» удвоил Серж Гнабри.

Отметим, что игру пропустил бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар, который выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа. Изначально предполагалось, что на восстановление футболисту понадобится несколько недель, но позднее стало известно, что повреждение оказалось более серьезным и игрок вернется к тренировкам ближе к лету.

Ранее нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов.