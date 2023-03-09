Месси впервые в карьере не смог выйти в четвертьфинал ЛЧ в двух сезонах подряд

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси впервые в своей карьере не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов в двух сезонах подряд. Его команда проиграла по сумме двух встреч мюнхенской «Баварии». В первом матче немецкая команда забила один безответный мяч, а в ответной игре «Бавария» победила со счетом 2:0.

На 61-й минуте счет открыл нападающий хозяев Максим Шупо-Мотинг. В самой концовке преимущество «Баварии» удвоил Серж Гнабри.

Таким образом, «Бавария» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Отметим, что игру пропустил бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар, который выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа. Изначально предполагалось, что на восстановление футболисту понадобится несколько недель, но позднее стало известно, что повреждение оказалось более серьезным и игрок вернется к тренировкам ближе к лету.

Ранее «Милан» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов благодаря ничьей с «Тоттенхэмом».