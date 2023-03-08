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Сафонов заявил, что Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России ради микроклимата в команде

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РИА Новости

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не стал вызывать на мартовский сбор команды нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбу, так как не хотел портить микроклимат в коллективе.

«Думаю, Карпин не вызвал его из-за возраста. Если, допустим, через год нас допускают, и что, у нас ветераны в основе? А когда молодых наигрывать?

Плюс Карпин дорожит микроклиматом в команде. Не дай бог, какая-то передряга между ними возникнет. Зачем ему это?» — сказал Селюк в интервью «Советскому спорту».

Карпин включил в расширенный список пятерых нападающих: Федора Чалова из ЦСКА, Александра Соболева из «Спартака», Владимира Писарского из «Крыльев Советов», Константина Тюкавина из «Динамо» и Николая Комличенко из «Ростова».

Дзюба последний раз выходил в майке сборной России на чемпионате Европы в июне 2021 года. Стоит отметить, что он наряду с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. У них по 30 голов.

Ранее бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о попадании полузащитников «Монако» Александра Головина и «Торино» Алексея Миранчука в расширенный список сборной России.

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