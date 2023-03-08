Мостовой уверен, что «Баварию» не ждет легкая прогулка в ответном матче с «ПСЖ» в ЛЧ

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой выразил уверенность в том, что «Пари Сен-Жермен» не отдаст без сопротивления мюнхенской «Баварии» путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Мне «Бавария» очень понравилась в первом матче. Но прошло уже две недели. Думаю, в ответной встрече уже будет по-другому. Все-таки парижане обладают Месси и Мбаппе. В середине тоже укрепят по сравнению с первым матчем.

«Бавария» отдохнула сейчас, но все равно легкой прогулки для них я не вижу точно», — передает слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Первая встреча двух команд завершилась победой «Баварии» со счетом 1:0. Ответная игра пройдет в Мюнхене и начнется в 23:00 по московскому времени.

Предстоящую игру пропустит бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар, который выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа. Изначально предполагалось, что на восстановление футболисту понадобится несколько недель, но позднее стало известно, что повреждение оказалось более серьезным и игрок вернется к тренировкам ближе к лету.

Ранее председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан объяснил, почему клуб не стал покупать в прошлое межсезонье за €60 млн у дортмундской «Боруссии» норвежского нападающего Эрлинга Холанда, перешедшего в итоге в «Манчестер Сити».