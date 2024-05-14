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Россиянин получил ожоги и обморожение из-за отскочившего шланга с аммиаком

В Липецкой области рабочий получил серьезные ожоги из-за аммиака

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Shutterstock

Мужчина из Пензы получил химические ожоги в Липецке во время работы с аммиаком. Об этом сообщает Gorod48.ru.

Инцидент произошел в поле в Данковском районе. Россиянин приехал в регион в командировку. Рабочий переливал аммиак, когда шланг сорвался и вещество попало на кожу.

В результате 35-летний мужчина получил ожог 23% тела и обморожение бедер, рук и ног. Медики поместили россиянина в реанимацию, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

До этого подмосковным врачам удалось спасти мужчину, который принял утечку спинномозговой жидкости за насморк.

Медики выяснили, что за несколько месяцев до госпитализации он упал с высоты шесть метров. В результате он получил черепно-мозговую травму, которая повлияла на состояние организма.

Специалисты выявили у него дефект основания черепа и твердой мозговой оболочки. Они успешно устранили проблему. После хирургического вмешательства пациента отправили на амбулаторное лечение.

Ранее британка разогревала еду и получила ожоги второй степени на лице.

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