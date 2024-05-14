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Упавший во время военных учений в Эстонии дрон вызвал пожар

Postimees: упавший во время учений дрон вызвал ландшафтный пожар

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Яков Андреев/РИА «Новости»

Дрон, упавший в Эстонии во время военных учений «Весенний шторм», стал причиной ландшафтного пожара. Об этом сообщает газета Postimees.

Инцидент произошел возле деревни в Ристикюла волости Саарде.

«По информации Ляэнеского Спасательного центра, в дроне было около шести литров бензина. При падении беспилотник воспламенился, вызвав пожар, который распространился на площадь около 50 квадратных метров», — говорится в публикации.

Учения «Весенний шторм» проходят в Эстонии с 6 по 17 мая в западной части страны и на островах. К ним привлечены около 14 тысяч участников из 15 стран. Тренировки разделены на этапы: с 6 по 12 мая — формирование подразделений и отработка совместных действий, с 13 по 17 мая — основные учебные бои. В этом году в рамках учений впервые отработают эвакуацию гражданских лиц и предупреждение населения об опасности.

14 мая сообщалось, что мужчина без гражданства пытался ввезти в Россию из Эстонии подводный дрон. Незаконные действия пресекли сотрудники таможни в Ивангороде.

Ранее в Эстонии заявили, что рассматривают возможность отправки войск на запад Украины.

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