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Кандидат в министры обороны РФ призвал отрабатывать новые методы сражений

Белоусов: ВС РФ нужно упреждать ВСУ и отрабатывать новые методы боевых действий

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента страны заявил о необходимости отрабатывать новые методы боевых действий в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова передает РИА Новости.

Во время мероприятия чиновник отметил, что украинские войска учатся очень быстро. Более того, ситуация с применением новых технологий на поле боя меняется каждый день.

«Нам нужно не просто учиться следовать, нужно упреждать противника <...> нужно обобщать опыт применения новых технологий, отрабатывать новые методы ведения боевых действий», — подчеркнул Белоусов.

12 мая президент РФ Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова на пост министра обороны страны. В то же время глава государства освободил от этой должности Сергея Шойгу, который стал секретарем Совета безопасности РФ.

В разное время Белоусов работал в качестве помощника Путина по экономическим вопросам и министра экономического развития страны. Кроме того, ему довелось возглавлять департамент экономики и финансов аппарата российского правительства и занимать должность генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

14 мая пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал кадровые перестановки в руководящем составе министерства обороны РФ. Он обратил внимание, что власти страны не опасаются негативного влияния соответствующий решений на ситуацию на поле боя.

Ранее в Германии назвали «тревожным событием» выдвижение Белоусова в качестве кандидата на пост министра обороны РФ.

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