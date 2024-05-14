Белоусов прокомментировал свое выдвижение на пост министра обороны

Бывший вице-премьер Андрей Белоусов, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина назначить его новым главой Минобороны, заявил, что ему оказано огромное доверие со стороны главы российского государства. Об этом он заявил на пленарном заседании Совфеда о приоритетных направлениях работы ведомства, передает РИА Новости.

Также Белоусов рассказал о приоритетных направлениях работы ведомства.

«Я, конечно же, начал знакомиться с делами, там все вопросы первоочередные, других просто нет», — сказал он.

12 мая Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова главой Минобороны, освободив от этой должности Сергея Шойгу.

65-летний Андрей Белоусов в разное время занимал посты помощника Путина по экономическим вопросам, министра экономразвития России, главы департамента экономики и финансов Аппарата правительства России, гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, долгое время работал в Российской академии наук.

Китайская газета Global Times писала, что предложение Путина назначить новым главой минобороны Белоусова говорит о намерении Москвы «играть в долгую игру» на Украине, в РФ считают, что украинский конфликт не окончится в 2024 году на фоне курса Запада на эскалацию боевых действий.

Ранее крестивший Белоусова священник оценил его моральные качества.