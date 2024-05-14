Армия США взорвала часть моста в Балтиморе

В Финляндии одобрили закон о беженцах на границе с РФ 15:51

В Совфеде оценили перспективу отношений Грузии с Западом 15:48

Следователям хотят разрешить приостанавливать денежные переводы 15:47

Всех оппозиционеров, задержанных в Ереване, освободили 15:46

В Оренбурге водителя госпитализировали после того, как его автобус полностью сгорел 15:45

На Ямале ребенок раскусил ртутный градусник и проглотил содержимое 15:43

Белоусов призвал усилить контроль за ценами при гособоронзаказе 15:42

Кандидат в главы МВД РФ заявил об усугублении нехватки личного состава 15:41

Британия разрешила Киеву использовать свое оружие для ударов по Крыму 15:41