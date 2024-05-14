Украинские войска впервые обстреляли Белгородскую область из немецкого Leopard-2

Украинские войска впервые нанесли удары по Белгородской области из немецкого боевого танка Leopard-2. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно информации ресурса, экипаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустил 15 снарядов 120-мм калибра по селу Новопетровка. Стрельба велась из села Амбарное Харьковской области.

«Позицию выбрали максимально дальнюю — 5,5 км от цели», — указывается в материале.

Из-за того, что наиболее эффективная дальность составляет всего 3,5 км, ни один боеприпас не попал по домам.

«Обошлось без жертв и разрушений», — заключается в публикации.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Незадолго до этого пресс-служба министерства обороны России сообщала, что бойцы «Южной» группировки войск уничтожили три танка Leopard. Боестолкновения произошли в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка и Красное Донецкой народной республики. Уточняется, что также были поражены 155-мм гаубица М198 производства США, три 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства.

Ранее сообщалось, что Испания планирует передать Украине 19 танков Leopard 2 A4.