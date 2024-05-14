Появилось видео, как водитель «Газели» бежит по МКАД за чужим кошельком

Столичные правоохранители поймали водителя «Газели», который решил украсть чужой кошелек прямо во время движения по МКАД. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Москве.

«В территориальный отдел полиции с заявлением о пропаже имущества обратился 25-летний мужчина. Он рассказал полицейским, что потерял кошелек, в котором находились личные документы, банковские карты, денежные средства в рублях и иностранной валюте. Общий материальный ущерб составил более 400 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

На опубликованных кадрах видно, что в районе 63-го км МКАД байкер едет по трассе и теряет кошелек, который остается лежать на дороге. Впоследствии на этом месте останавливается «Газель», мешая двигаться дальше другим машинам. Но это не смутило зоркого водителя: он побежал за кошельком посередине трассы, рискуя попасть под колеса. В результате ему удалось поднять кошелек и поехать дальше. К моменту задержания мужчина уже успел потратить украденное на свои нужды. Выяснилось, что у него есть судимость. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

До этого в сети появилось видео, на котором видно, как в Узбекистане лошади взяли на буксир разрядившийся электрокар. Отмечается, что на кадры попал китайский электромобиль BYD Song Plus. На них видно, что его прицепили тросами к двум лошадям. Предполагается, что машина разрядилась, а всадники решили выручить водителя.

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