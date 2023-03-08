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Бышовец: у Тикнизяна была призрачная перспектива выступать за Россию

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал решение футболиста московского «Локомотива» Наира Тикнизяна выступать за сборную Армении, передает РИА Новости.

«Это его право выбора. Он принял решение, исходя из перспектив, уверенности в себе, самооценки. Перспектива попадания в сборную России призрачная. Поэтому решение Тикнизяна правильное», — сказал Бышовец.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

В текущем сезоне футболист провел за «железнодорожников» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

Ранее экс-тренер молодежной команды ЦСКА Александра Гришина поделился мнением о том, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян решил выступать за национальную команду Армении.

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Футбол. Чемпионат России
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