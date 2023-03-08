Оливер Кан: в «Баварии» всегда были игроки уровня Месси, Неймара и Мбаппе

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан ответил на вопрос, хотел ли он, чтобы в его команде играли футболисты уровня Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе, передает L'Equipe.

«Мы хотим, чтобы в Мюнхене играли суперзвёзды, но они у нас всегда были. Многие лидеры национальных команд хотят перейти к нам», — сказал Кан.

Напомним, 8 марта «Бавария» сыграет в ответном поединке с французским «ПСЖ». Первый матч, состоявшийся в Париже, завершился победой «Баварии» со счетом 1:0, единственный мяч забил Кингсли Коман. Ответная встреча пройдет в среду, 8 марта, в Мюнхене и начнется в 23:00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» идет на первом месте, набрав 49 очков. «ПСЖ» занимает первую строчку в чемпионате Франции, имея в активе 63 очка.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уходе аргентинского форварда Лионеля Месси из каталонского клуба во французский «Пари Сен-Жермен».