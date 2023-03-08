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Винер о своей дисквалификации: никто не вышибет из седла

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РИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер высказалась о своей дисквалификации дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики.

«Нас никто не вышибет из седла, мы идем своим путем и никуда не сворачиваем. Будем развиваться дальше», — передает слова Винер «Матч ТВ».

Винер была дисквалифицирована на два года. Причиной для такого вердикта стали признанные оскорбительными и нарушающими этический кодекс Международной федерации гимнастики (FIG) публичные заявления, сделанные Винер после того, как российские гимнастки не смогли завоевать золотые медали на летних Олимпийских играх в Токио.

Винер не будет допускаться к участию в международных соревнованиях под эгидой FIG в качестве тренера, главы делегации или в любой другой роли. Санкции вступят в силу на следующий день после отмены отстранения российских спортсменов от международных турниров.

Напомним, что 4 марта 2022 года FIG приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине. В июне спортсменки пропустили чемпионат Европы в Израиле.

Ранее Валентина Родионенко назвала законной дисквалификацию Ирины Винер на два года.

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