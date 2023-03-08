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Арбитр Карасев о комментариях судей: я за открытость

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Global Look Press

Российский арбитр Сергей Карасёв высказался на тему комментариев судей на тему принятых ими во время матчей решений, передает «Чемпионат.com».

«Посмотрим, что будет дальше. Я за открытость. Я бы с удовольствием объяснил какие-то моменты. Сейчас система сдвигается с мертвой точки», — заявил Карасев.

Стоит отметить, что Карасев также больше не обслуживает еврокубковые матчи после отстранения российских клубов и сборных.

18-й турп РПЛ ознаменовался скандалом. Виталий Мешков в матче «Спартак» — «Урал» (2:2) после просмотра VAR отменил спорный гол Александра Соболева, объяснив это совершенным фолом.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжает лидировать «Зенит». У команды Сергея Семака 45 набранных очков после победы над «Пари Нижний Новгород» в прошлом туре. Второе место у «Спартака», который свой матч с «Уралом» свел вничью. Тройку лидеров замыкает «Ростов». Подопечные Валерия Карпина уступили «Локомотиву» со счетом 1:3.

Ранее сообщалось, что Карасев вспомнил эпизод, когда он забыл взять карточки на один из матчей чемпионата России. Он поделился, что это произошло на матче «Динамо» — «Анжи», который проходил в Химках.

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Футбол. Чемпионат России
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