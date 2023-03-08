Двалишвили о бое с Петром Яном: это будет бой «Россия против Грузии»

Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили расценил будущее противостояние в октагоне с российским бойцом Петром Яном как бой России и Грузии.

«Я просто хочу выиграть этот бой, вот и все. Победить Петра Яна — лучше, чем взять титул, потому что это личное. Моя страна будет поддерживать меня. Не секрет, что русские плохо относятся к Грузии. И это будет бой «Россия против Грузии», очень важный бой для меня», — передает слова Двалишвили The Schmo.

Петр Ян и Мераб Двалишвили 12 марта встретятся в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе (США).

Напомним, что 22 октября американец Шон О'Мэлли одержал победу над россиянином Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.

Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле этого года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении.

Двалишвили провел в смешанных единоборствах 19 боев, в 15 из которых одержал победы. Последним соперником грузина стал Жозе Алду, которого он одолел единогласным решением судей.

Ранее Эдуард Трояновский заявил, что бой с Двалишвили не последний шанс для Петра Яна.