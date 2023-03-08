Мирзоян предположил, когда Карпин пригласит Дзюбу в сборную России

Член комитета сборных команд Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян считает, что голы нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в Российской премьер-лиге (РПЛ) еще не говорят о его оптимальной форме.

«Дзюба практически весь подготовительный период был без команды. Сейчас он забил три гола. Это нормально. Но это еще не говорит о том, что он набрал все свои кондиции. Карпин только что увидел, в каком состоянии Дзюба.

Карпин знает качества Дзюбы. Если он ему понадобится в будущем (Дзюба будет держать себя в хорошем состоянии), наверное, его пригласит», — передает слова Мирзояна «Рейтинг букмекеров».

Сборная России соберется 19 марта в Москве и сыграет товарищеский матч с Ираном.

Валерий Карпин включил в расширенный список пятерых нападающих: Федора Чалова из ЦСКА, Александра Соболева из «Спартака», Владимира Писарского из «Крыльев Советов», Константина Тюкавина из «Динамо» и Николая Комличенко из «Ростова».

Дзюба последний раз выходил в майке сборной России на чемпионате Европы в июне 2021 года.

Ранее Гаджи Гаджиев высказался о непопадании нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.