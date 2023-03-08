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Хвича высказался о протестах в Грузии

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Alessandro Garofalo/Global Look Press

Грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия в своих соцсетях высказался о протестах, проходящих у него на родине.

«Будущее Грузии – в Европе», — написал игрок «Наполи».

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Митинги в грузинской столице из-за законопроекта продолжаются с прошлой недели. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся в США, высказала поддержку протестующим против законопроекта об иноагентах и пообещала наложить вето на закон.

Экс-игрок «Рубина» Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с нападающим.

Сейчас на счету Хвичи уже десять голов и девять результативных передач в 21 матче чемпионата Италии. Он является лидером Серии А по числу ассистов.

Кварацхелия вместе со своим одноклубником Виктором Осимхеном является самым результативным игроком лиги по системе гол + пас.

Ранее Виктор Осимхен рассказал о своем отношении к Кварацхелии.

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