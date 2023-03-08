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Стало известно, почему начало матча «Челси» — «Боруссия» в ЛЧ перенесли на десять минут

Болельщики «Боруссии» прорвались через барьеры «Стэмфорд Бридж» на матч ЛЧ против «Челси»

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Peter Cziborra/Reuters

Часть болельщиков дортмундской «Боруссии» прорвались через барьеры лондонского стадиона «Стэмфорд Бридж» на ответный матч против местного «Челси» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Daily Mail.

Перед игрой тыcячи болельщиков немецкой команды прошли маршем по улицам Лондона, из-за чего автобуc дортмундcкой команды прибыл на cтадион c опозданием почти в 30 минут. Стартовый свисток был перенесен на десять минут.

По информации издания, присутствие полиции не помешало некоторому количеству фанатов «Боруссии» пробраться на стадион без билетов.

После 62-й минуты игры счет 2:0 в пользу «Челси». Первый матч в Дортмунде закончился победой «Боруссии» (1:0).

Ранее игрок мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «ПСЖ».

«Обеим командам придетcя полагатьcя на оcновополагающие аcпекты игры. Я убежден, что мы cможем показать их на поле. Удача также играет важную роль в таких матчах», — сказал Мюллер.

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Футбол. Лига чемпионов
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