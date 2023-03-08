Президент «Барселоны» Лапорта объяснил уход Месси из каталонского клуба

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уходе аргентинского форварда Лионеля Месси из каталонского клуба во французский «Пари Сен-Жермен».

«Я должен был принять это решение. Клуб — важнее всех. Мне было грустно. Мне нужно было сделать выбор, и я выбрал этот клуб. В Париже мы встретились взглядами», — приводит слова президента «Барсы» Mundo Deportivo.

Напомним, что Месси перебрался в «ПСЖ» в августе 2021 года. После 18 лет в «Барселоне» аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Месси принял участие в 29 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 18-ю голами и 16-ю результативными передачами.

В декабре Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира, в финале обыграв Францию по пенальти. На турнире он забил семь мячей и сделал три результативных передачи и был признан лучшим игроком.

Ранее Месси рассказал, как изменилось его состояние после дебютного сезона в «ПСЖ».