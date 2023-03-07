Двалишвили: победить Петра Яна для меня даже лучше, чем стать чемпионом UFC

Грузинский боец смешанного стиля Мераб Двалишвили высказался о предстоящем противостоянии с россиянином Петром Яном. Он заявил, что негативно относится к оппоненту, и это для него главная мотивация. По словам Двалишвили, для него победа над Яном является даже более ценной, чем чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Знаете, я просто хочу его финишировать, потому что мне не нравится этот парень. Я испытываю уважение ко всем своим бывшим оппонентом, но этого парня очень не люблю. Я питаю небольшое уважение и к нему, он хороший боец, семьянин. Но он еще и дурак, русский задира. Так что я хочу его финишировать, сделать все, чтобы нокаутировать его. <…>

Я просто хочу выиграть этот бой, это даже лучше, чем взять титул. Потому что это не просто поединок, это личное дело», — сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Бой между Яном и Двалишвили в легчайшем весе станет главным событием турнира UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, который пройдет в ночь на 12 марта. В соглавном поединке российский тяжеловес Александр Волков сойдется с представителем Молдавии Анатолием Романовым. А откроет вечер единоборств бой Абубакара Нурмагомедова с гайанцем Карлстоном Харрисом в полусредней категории.

Ранее сообщалось, что американец Джон Джонс возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне весовых категорий.