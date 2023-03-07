В Госдуме отреагировали на решение футболиста «Локо» Тикнизяна выступать за Армению

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решение защитника московского «Локомотива» Наира Тикнзяна сменить российское спортивное гражданство на армянское. Его слова передает Vprognoze.ru.

«Я к смене спортивного гражданства отношусь спокойно. В этом нет ничего особенного. Бразильские футболисты принимают российское гражданство. А этнический армянин хочет выступать за сборную Армении. Его пригласили и замотивировали. Это совершенно нормально», – сказал Свищев.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

В текущем сезоне футболист провел за «железнодорожников» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

Ранее экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о решении Тикнизяна играть за Армению.