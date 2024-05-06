Российский посол объяснил, зачем объявляют в розыск руководство Украины

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что Россия планомерно движется к проведению трибунала над руководством Украины.

Таким образом Мирошник прокомментировал объявление в розыск МВД РФ действующих и бывших руководителей Украины. Российское министерство объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, бывшего секретаря Совета нацбезопасности Украины Алексея Данилова, экс-главу МИД страны Павла Климкина и бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

«В действиях этих людей наблюдается совершение преступлений <...> Мы движемся планомерно и целенаправленно к проведению трибунала над политическим руководством Украины, над вот этой марионеточной бригадой», — пояснил Мирошник.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале заявила, что по итогам специальной военной операции должен состояться большой трибунал, центральным эпизодом в котором станут обвинения по трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.

Ранее брат Кличко заявил, что должна быть возможность сменить Зеленского.