Украинская ассоциация футбола: Joma не имеет отношения к презентации новой формы «Зенита»

Украинская ассоциация футбола сообщила, что компания Joma не имеет отношения к презентации новой формы «Зенита».

«Фирма Joma сообщила, что не имеет отношения к разработке и презентации новой формы российского клуба. В письме компании сообщается: «Мы подтверждаем, что штаб-квартира Joma в Испании прекратила всю нашу спонсорскую деятельность со спортивными командами из России и Беларуси», — говорится в заявлении федерации.

Напомним, УАФ раскритиковала компанию Joma за то, что «Зенит использовал логотип компании на своей форме. После этого украинский клуб «Карпаты» сменил технического партнера с Joma на Nike. «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» не заключал контракт с Joma, а новую форму сине-бело-голубым предоставил технический партнер клуба Wildberries.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 45 очков после 18 туров.

Ранее «Кривбасс» выступил с заявлением касательно ситуации с брендом Joma.