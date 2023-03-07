Украинская теннисистка Костюк рассказала, почему не пожала руку россиянке Грачевой

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, почему не пожалуйста руку россиянке Варваре Грачевой во время церемонии награждения после финала турнира в Остине (США). Ее слова передает «Большой теннис Украины».

«Я сразу предупредила, что не буду пожимать руку, они были к этому готовы. Варвара не высказала ни мне лично, ни публично свои осуждения ситуации на Украине, ни осуждения действий власти своей страны, поэтому для меня это определенный знак того, что в душе человек поддерживает то, что происходит сейчас», — сказала Костюк.

Украинка одержала победу над соперницей в двух сетах — 6:3, 7:5. После завершения игры она не стала пожимать руку Грачевой, а также позировать с ней вместе перед фотографами, как делают все финалистки теннисных турниров.

22-летняя Грачева дебютировала на турнирах WTA в 2019 году. На турнирах Большого шлема она доходила до третьего круга в Австралии, Франции и США. На Уимблдоне россиянка не проходила дальше первого круга.

Ранее двукратный победитель турниров Большого шлема и экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался об отказе украинской теннисистки Костюк пожать руку Грачевой.