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Агент Федотов заявил, что Орлов может вернуться к переговорам с «Вашингтоном» после сезона

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Официальный сайт ЦСКА

Агент и комментатор Сергей Федотов прокомментировал обмен российского защитник Дмитрия Орлова из «Вашингтон Кэпиталз» в «Бостон Брюинз». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я очень удивился. И знали бы вы, как удивился сам Дима! Не совсем точный инсайд был от журналистов, которые писали, о чем не договорились «Вашингтон» и Орлов. При этом существует вариант возвращения к переговорам с «Вашингтоном» после этого сезона.

У Орлова есть четко сформулированные пожелания по контракту, его агент будет этим заниматься. Вариантов уже сейчас очень много», – сказал Федотов.

Орлов выступал за «Кэпиталз» с 2011 года. В 2018 году он в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли. Сообщалось, что игрок и клуб не смогли договориться о сроке нового контракта, в результате чего он был обменян в «Бостон».

Сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» предлагал Орлову новое соглашение сроком на три года, а тот в свою очередь хотел получить договор на шесть лет.

Ранее Орлов ответил, как форвард столичной команды Александр Овечкин отреагировал на его уход.

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