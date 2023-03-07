Ари назвал сильнейшего российского футболиста

Экс-футболист московского «Спартака» Ари назвал самого сильного российского футболиста, передает «РБ Спорт».

«Для меня самый сильный российский футболист, которого я видел, — Роман Широков. Это исполнитель топ-уровня. Отмечу братьев Миранчуков. У них большое будущее», — сказал Ари.

Широков выступал за подмосковные «Химки», петербургский «Зенит» московский «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА.

6 марта он был назначен на пост генерального директора подмосковного «Сатурна». Сейчас «Сатурн» выступает во Второй лиге. Второй этап подмосковный клуб начнет на девятом месте в турнирной таблице подгруппы «3А».

«Сатурн» в сезоне РПЛ 2007 года занял пятое место, что является рекордом команды.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что считает позором российского футбола назначение бывшего игрока сборной России по футболу Романа Широкова на пост генерального директора подмосковного «Сатурна».