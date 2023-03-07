Булыкин о вызове Тикнизяна в сборную Армении: думаю, Россия много не потеряла

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал вызов защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна в сборную Армении, передает «Спорт-Экспресс».

«Это его выбор. Он ищет лучшие для себя варианты. Поэтому если он выбрал, значит посчитал этот вариант лучшим. Думаю, Россия от этого не много потеряла. Каждый может выбирать», — заявил Булыкин.

Ранее сообщалось, что Тикнизян вызван в сборную Армении на предстоящий матч квалификации чемпионата Европы — 2024 против национальной команды Турции. Встреча пройдет 25 марта.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

В текущем сезоне футболист провел за «железнодорожников» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).