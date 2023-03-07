Гладилин считает, что «Бавария» не проиграет «ПСЖ» на своем поле

Главный тренер сборной легенд России Валерий Гладилин высказался о шансах «Баварии» и «ПСЖ» в ответной встрече в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Специалист подчеркнул, что главная задача парижан заключается в том, чтобы выиграть еврокубок. Однако, заметил Гладилин, «Бавария» после успеха в первом матче не должна проиграть на своем поле.

«Парижане приложат максимум усилий, все-таки подбор игроков звездный, хотя там есть и травмированные. Французский чемпионат они и так и так выиграют, у них задача — выиграть еврокубок. Так что здесь они будут делать максимум, на полной выкладке. Но «Бавария» не та команда, которая дома может проиграть, они умеют играть на результат. Так что после первой победы шансы у нее, конечно, выше», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Первый матч, состоявшийся в Париже, завершился победой «Баварии» со счетом 1:0, единственный мяч забил Кингсли Коман. Ответная встреча пройдет в среду, 8 марта, в Мюнхене и начнется в 23:00 по московскому времени.

Ранее Гладилин поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Боруссией».