Радимов связал скандальное интервью Дзюбы с хет-триком форварда в ворота «Ростова»

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился мнением о форварде московского «Локомотива» Артеме Дзюбе.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий «железнодорожников» оформил хет-трик в победном матче с «Ростовом» (3:1).

«Когда у Артема на максимуме стоит тумблер мотивации, остановить его практически невозможно! Вот и сейчас, раздразнил общественность очередным громким интервью, подпитался хейтом и конвертировал его в три забитых мяча в принципиальном матче против команды Карпина.

Уверен, до конца сезона еще не раз увидим его фамилию на табло», — приводит слова Радимова «Евро-Футбол» со ссылкой на соцсети экс-футболиста.

Нынешний сезон Дзюба начал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт спустя несколько месяцев. После возвращения на родину в статусе свободного агента футболист на протяжении долгого времени вел переговоры с клубами РПЛ, в числе которых СМИ называли московское «Торпедо» и «Пари Нижний Новгород».

В начале февраля форвард подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Ранее экс-игрок петербургского «Зенита» Владимир Быстров заявил, что Артему Дзюбе не пойдет на пользу вызов в сборную России.