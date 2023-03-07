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В «Ганновере» объяснили, почему имеющий российское гражданство Ондуа не проходит в состав

В пресс-службе «Ганновера» заявили, что у Ондуа мало игрового времени по спортивным причинам

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Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, получает мало игрового времени в «Ганновере» исключительно по спортивным причинам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе немецкого клуба.

Напомним, полузащитник ранее заявил, что «Ганновер» больше не рассчитывает на него из-за гражданства России.

«Тот факт, что Гаэль Ондуа получает мало игрового времени в текущем cезоне, объяcняетcя иcключительно cпортивными причинами. Ему давали шанcы проявить cебя на тренировках и в двух матчах во второй бундеcлиге — он не cмог ими воcпользоватьcя. C игроком неоднократно говорили о его cитуации и неcколько раз откровенно cообщали cпортивную оценку», — сообщили в пресс-службе.

Ондуа родился в Камеруне, а в девять лет приехал вместе с родителями в Россию, где прошел молодежные школы столичных ЦСКА и «Локомотива». За армейцев он провел один матч в Кубке России. Также он известен по выступлениям за махачкалинский «Анжи».

27-летний полузащитник выступает за «Ганновер» с 2021 года. В текущем сезоне он провел два матча за клуб, в последний раз он выходил на поле 6 августа в матче против «Падерборна» (2:4).

Ранее сообщалось, что «Ганновер» собирается расторгнуть контракт с Гаэлем Ондуа.

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Футбол. Чемпионат Германии
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