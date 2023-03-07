Овечкин объяснил поражения «Вашингтона» от «Лос-Анджелеса» в матче НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин остался недоволен игрой своей команды в начале матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз».

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Капитан «столичных» отметился заброшенной шайбой.

«Очевидно, что нам нужно лучше начинать. Два матча подряд мы входим в игру медленно, действуем мягко. Нужно продолжать тренироваться и играть, а дальше посмотрим», — приводит слова хоккеиста журналист Тарик Эль-Башир в Twitter.

В текущем сезоне капитан «Вашингтона» записал на свой счет 61 очко (36 голов + 25 ассистов).

«Лос-Анджелес» занимает второе место в турнирной таблице «Запада», набрав 82 очка в 65 матчах. «Вашингтон» располагается на 12-й позиции на «Востоке» с 68 баллами в 65 играх.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин сократил отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ за всю историю турнира до 78 шайб.

Форвард, занимающий второе место в этом списке, довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах до 816. На счету Гретцки 894 шайбы в 1487 матчах.