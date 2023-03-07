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Капитан «Вашингтона» Овечкин сократил отставание от Гретцки до 78 голов

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Reuters

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю турнира до 78 шайб.

37-летний нападающий отметился голом в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса» на 43-й минуте. Овечкин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах до 816. На счету Гретцки 894 шайбы в 1487 матчах.

Счет в матче «Лос-Анджелес» — «Вашингтон» — 3:2 после десятой минуты третьего периода.

Ранее экс-хоккеист Илья Ковальчук высказался о смерти Михаила Овечкина, отца Александра Овечкина.

«Дядя Миша — большой болельщик своего сына, фанат хоккея. Все свободное время он посвящал Саше. У Сани теперь есть дополнительный стимул, чтобы побить все рекорды», — сказал Ковальчук.

Напомним, Михаил Овечкин ушел из жизни 15 февраля. Форвард улетел в Россию и пропустил несколько матчей в НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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