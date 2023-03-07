Боец ММА объяснил, почему спортсмены должны вставать на защиту Родины

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев объяснил, почему спортсмены должны вставать на защиту Родины.

«А что, спортсмены — какие-то особенные? Они не должны в армии служить? Люди постоянно отделяют спортсменов в какую-то такую категорию лиц. Спорт издревле — это система воспитания мужчин и воинов для того, чтобы они были сильными, крепкими и могли в любую минуту встать на защиту своей Родины, своей Отчизны», — сказал спортсмен в своих социальных сетях.

Свой последний бой в ММА Минеев провел 16 октября против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

18 ноября в Москве Владимир Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга. Россиянин отправил в нокаут своего соперника уже в третьем раунде.

32-летний спортсмен становился чемпионом мира и Европы по профессиональному кикбоксингу.

Ранее Минеев признался, что произошедшее в 2022 году его кардинально поменяло.