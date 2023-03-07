Федун высказался о десяти игроках «Спартака» в расширенном списке сборной России

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун признался, что ему приятно за десятерых игроков красно-белых, попавших в расширенный список сборной России.

«Это решение тренера, он решил сегодня так, завтра — так. Без сомнения, вызов в сборную для любого игрока является большим признанием, это говорит о том, что они идут в правильном направлении. Закрепится он в сборной или нет, это всегда вопрос философский. Так что, в принципе, за ребят приятно», — передает слова Федуна ТАСС.

Валерий Карпин включил в расширенный список вратаря Александра Селихова, защитников Даниила Хлусевича, Георгия Джикия, Даниила Денисова, Никиту Чернова, полузащитников Антона Зиньковского, Данила Пруцева, Руслана Литвинова, Михаила Игнатова и нападающего Александра Соболева.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Ринат Дасаев заявил, что не вызвал бы Матвея Сафонова сейчас в сборную России.