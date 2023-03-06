Губерниев назвал назначение Широкова гендиректором «Сатурна» позором российского футбола

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что считает позором российского футбола назначение бывшего игрока сборной России по футболу Романа Широкова на пост генерального директора подмосковного «Сатурна».

«Я считаю Романа Широкова абсолютно нерукопожатным персонажем в российском футболе. Поэтому, когда такие люди получают работу, — это позор «Сатурну» и всему российскому футболу», – сказал Губерниев Metaratings.ru.

Напомним, Широков в 2005 году провел за «Сатурн» 18 матчей, забив три мяча.

Сейчас «Сатурн» выступает во Второй лиге. Второй этап подмосковный клуб начнет на девятом месте в турнирной таблице подгруппы «3А».

«Сатурн» в сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 2007 года занял пятое место, что является рекордом команды.

Ранее футбольный агент Алан Агузаров на YouTube-канале «Это футбол, брат!» рассказал, как в 2017 году вел переговоры с Романом Широковым о новом контракте завбека Александра Ташаева.

На тот момент футболист выступал за столичное «Динамо», а Широков занимал пост спортивного директора бело-голубых.