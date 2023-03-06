Булыкин оценил значение включения легионеров в состав сборной России

Знаменитый в прошлом российский нападающий, а ныне политик Дмитрий Булыкин высказался о включении легионеров в расширенный список сборной России по футболу на мартовский сбор. Валерий Карпин назвал полузащитника «Монако» Александра Головина и хавбека «Торино» Алексея Миранчука в числе 41 футболиста национальной команды.

«Это просто отметили, что за ними смотрят, наблюдают. Отмечают, что они вышли сейчас на хороший уровень. А приедут они или нет — это уже другой вопрос. Все-таки логистика все равно не совсем хорошая, а Миранчуку с Головиным и дальше надо закрепляться в качестве лидеров своих клубов и показывать хороший футбол. У кого-то могут быть микротравмы, где-то не самая лучшая физическая форма, которую нужно восстановить — здесь много нюансов, — рассказал Булыкин «Газете.Ru».

— Но Карпин готовит состав, который должен порадовать болельщиков в следующей игре — это факт. После последних матчей сборной было много негатива и в сторону игроков, тренерского состава и даже в сторону РФС. Поэтому следующий матч Карпин хочет хорошо сыграть, чтобы уже порадовать болельщиков со всей России. Все-таки сейчас не так много игр сборной, тем более официальных турниров каких-то, поэтому хочется видеть даже в таких матчах, как наша сборная побеждает и радует нас».

Свои два последних матча сборная России свела к нулевым ничьим против национальных команд Узбекистана и Таджикистана.

Ранее бывший полузащитник петербургского «Зенита» Роман Широков сравнил отстранение российских клубов и сборных от международных соревнований в футболе и хоккее.