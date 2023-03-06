Кафельников высказался о влиянии на результаты Медведева поражения от Надаля в прошлогоднем финале Australian Open

Знаменитый в прошлом российский теннисист, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал предположение, что Даниил Медеведев на протяжении целого сезона не мог оправиться после поражения от Рафаэля Надаля в финале Australian Open, где вел со счетом 2-0 по партиями и имел тройной брейк-пойнт на подаче испанца в третьем сете, но в итоге уступил.

«Вполне допускаю, что такое могло быть, и это поражение подорвало определенную психологическую устойчивость. Но мне кажется, больше давлел прессинг по поводу его места в классификации. Был первой ракеткой мира, потом потерял этот статус. И вся шумиха вокруг создавала определенное давление. А сейчас, когда он, как бы, отошел на второй план, он и заиграл таким образом. Он сейчас не делает акцент на рейтинге и просто играет в свое удовольствие, показывая тот теннис, который может показать», — рассказал Кафельников «Газете.Ru».

Медведев в данный момент имеет победную серию из 14 матчей и завоевал титулы на трех турнирах АТР подряд, в конце прошлой неделе в финале соревнований в Дубае разгромив своего соотечественника Андрея Рублева — 6:2, 6:2.

Ранее советский и российский теннисист, экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал победу Даниила Медведева над Андреем Рублевым в финале турнира АТР 500 в Дубае.