Ондуа заявил, что «Ганновер» больше не рассчитывает на него из-за гражданства России

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, имеющий также российское гражданство, заявил, что немецкий клуб «Ганновер» больше не рассчитывает на его услуги по политическим причинам.

«В клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. Несмотря на опыт игры на чемпионате мира.

Думаю, причины вам понятны. Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной — футболистом, который числится в клубе как российский гражданин и считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену», — написал Ондуа в своем блоге на Sports.ru.

Ондуа родился в Камеруне, а в девять лет приехал вместе с родителями в Россию, где прошел молодежные школы столичных ЦСКА и «Локомотива». За армейцев он провел один матч в Кубке России. Также он известен по выступлениям за махачкалинский «Анжи».

27-летний полузащитник выступает за немецкий клуб с 2021 года. В текущем сезоне он провел два матча за клуб, в последний раз он выходил на поле 6 августа в матче против «Падерборна» (2:4).

Ранее Ондуа поддержал россиянина Федора Емельяненко перед поединком с Райаном Бейдером.