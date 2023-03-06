Черчесов о переходе РФС в Азию: российский футбол всегда был частью европейского

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, который сейчас работает в венгерском «Ференцвароше», высказался о возможном уходе Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК), передает ТАСС.

Специалист отметил, что принимать подобное решение нужно взвешенно.

«Я не говорю, что АФК плохая или хорошая, я ей оценки не даю. Просто исторически так сложилось, что российский футбол всегда был частью европейского футбола, а российские клубы играли в Лиге чемпионов УЕФА и выходили на поле в этом турнире под звуки гимна Лиги чемпионов. Это, можно сказать, у нас уже в крови», — заявил Черчесов.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

24 января в швейцарском Ньоне прошла встреча представителей Российского футбольного союза (РФС) и УЕФА. Сторонами был согласован порядок дальнейшего взаимодействия по возврату российских клубов и сборных к международным турнирам, а также достигнута договоренность продолжить взаимодействие.

К новой встрече подключат высокопоставленных представителей ФИФА и Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что национальная команда может провести контрольные встречи с клубами из Бразилии.