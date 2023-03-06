Выступающий в Африке российский футболист не исключил переход в РПЛ

Российский нападающий клуба из чемпионата Руанды «Кийову Спортс» Владислав Кормишин оценил свои шансы на переход в клуб из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат.com».

«Реально ли попасть в Премьер-Лигу до конца карьеры? Реально. Когда я был максимально близок к РПЛ? Когда был в «Спартаке», — сказал Кормишин.

При этом футболист отметил, что для того, чтобы о нем заговорили на родине, нужно хорошо показать себя в зарубежных чемпионатах. В своей карьере Кормишин выступал в низших лиги Турции, Латвии, Казахстана, Кыргызстана и даже в чемпионате Мальдивских островов. Стоит отметить, что футболист является воспитанником клуба «Чертаново».

Ранее сообщалось, что Кормишин рассказал, почему его африканские одноклубники жаловались на него президенту клуба. .

Кормишин признался, что зависть африканских игроков к легионерам появилась в тот момент, когда «Кийову Спортс» проиграл два матча подряд прямым конкурентам по турнирной таблице. Футболист поделился, что подобное произошло после того, как он уже около полугода играл в Руанде.