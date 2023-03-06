Экс-игрок «МЮ» Канчельскис раскритиковал Черчесова за работу в сборной России

Экс-игрок английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал Станислава Черчесова за работу в сборной России, передает Sport24.

«В сборной России он отработал безобразно. Я никогда не буду это отрицать. Все прекрасно знают, почему был такой результат, но молчат и занимаются популизмом», — сказал Канчельскис.

Напомним, под руководством Черчесова сборная России вышла в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, где в серии пенальти уступила Хорватии. На чемпионате Европы 2020 года россияне не вышли из группы, где их соперниками были Бельгия, Дания и Финляндия.

Ранее голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал о съемках в рекламе чипсов вместе со Станиславом Черчесовым и певцом Кридом. По словам вратаря, между тренером и исполнителем чуть не произошла драка.