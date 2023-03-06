Боец Исмаилов признался, что его посещают мысли о завершении карьеры

Российский боец Магомед Исмаилов признался, что его посещают мысли о завершении карьеры, передает РИА Новости.

«У меня всегда есть мысли о завершении карьеры. Я не знаю, сколько буду еще выступать. Не хочу говорить о таком, когда это случится — вы узнаете», — сказал Исмаилов.

36-летний Исмаилов выступает на профессиональном уровне с 2011 года. За это время он провел 23 поединка, в которых одержал 19 побед и три раза проиграл. Еще один бой закончился ничьей.

В своем последнем поединке Исмаилов одолел Александра Шлеменко. Бой состоялся 3 декабря на турнире RCC 13 в Екатеринбурге и продлился пять раундов. Исмаилов победил единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44).

Ранее россиянин Хабиб Нурмагомедов признался, что Федор Емельяненко был одним из его любимых бойцов.

«Когда я рос, у меня было три любимых бойца: Федор Емельяненко, Маурисио Руа и Жорж Сен-Пьер. Эти парни были в расцвете своих сил. Я рос на их боях», — написал Хабиб в соцсетях.